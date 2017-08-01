Кубица прошёл тест ФИА на скорость покидания кокпита перед тестами в Венгрии

Польский гонщик Роберт Кубица успешно прошёл обязательный тест ФИА «экстренное покидание кокпита» перед участием в тестах Формулы-1 в Венгрии, сообщает Autosport.



Из-за ограничений в подвижности правой руки Кубицы, связанных с травмами, полученными поляком в аварии на ралли в 2011 году, были опасения относительно того, что он не сможет уложиться в пять секунд, которые отводятся в рамках теста для покидания кок-пита. Тем не менее гонщик справился с задачей, сама процедура, по заверениям ФИА, «прошла гладко».