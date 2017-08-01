Bild: Верляйн потеряет место в «Заубере»

Немецкий гонщик Паскаль Верляйн, которого поддерживает «Мерседес», вероятнее всего, потеряет место в «Заубере» по окончании текущего сезона, утверждает Bild.



Ранее в «Заубере» не исключили возможности предоставления места одному из пилотов молодёжной академии «Феррари».



Поскольку «Заубер» крепко связан с Маркусом Эрикссоном благодаря его сильной финансовой поддержке, предполагается, что именно Верляйн уступит место Антонио Джовинацци или Шарлю Леклеру.



Издания Bild и Blick между тем полагают, что Верляйн может вернуться в DTM, где стал чемпионом в 2015 году.

Леклер готов выступать за «Заубер» в 2018 году