Боттас: ГП Венгрии стал ярким доказательством гармонии в «Мерседесе»

Пилот «Уильямса» Валттери Боттас считает, что Гран-при Венгрии стал яркой демонстрацией гармонии в команде. По ходу гонки руководство «Мерседеса» попросило Боттаса пропустить Льюиса Хэмилтона, чтобы он смог попытаться догнать «Феррари». Когда Льюису не удалось это сделать, он вернул напарнику позицию, как и обещал.



«Конечно, проведя 11 гонок с командой, больше чувствуешь себя её частью, чем всего после нескольких этапов. Я ощущаю себя важной частью команды. У нас с Льюисом очень хорошие отношения. Гран-при Венгрии стал хорошим примером того, что возможно, когда есть доверие, когда есть взаимное уважение между напарниками. Команда может полагаться на нас обоих, что позволяет делать подобные вещи. И всё будет лишь лучше», — цитирует Боттаса Motorsport.