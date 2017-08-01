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Вольф опроверг, что был разъярён возвратом Хэмилтоном позиции Боттасу

1 августа 2017, вторник. 16:45. Авто

Босс «Мерседеса» Тото Вольф отверг предположения о том, что был разъярён решением Льюиса Хэмилтона вернуть позицию Валттери Боттасу перед финишем Гран-при Венгрии. Подобные предположения появились на основании видеоролика из боксов «Мерседеса», на котором запечатлено, как Вольф, отвернувшись от камеры, стукнул кулаком по столу.

«Иногда нужно сделать всё правильно и придерживаться своих ценностей, даже если это чертовски тяжело. Поверьте мне», — прокомментировал Вольф поступок Льюиса.

Когда босса «Мерседеса» прямо спросили, являлся ли его удар по столу свидетельством недовольства из-за возвращения позиции Боттасу, он ответил: «Нет, это было просто снятием напряжения после пересечения гонщиками финишной черты. Ребята (в команде) были довольны обменом позициями».

Что можно точно понять по видео, так это то, что манёвр Льюиса одобрил его отец Энтони Хэмилтон, находившийся в боксах. Британец одобрительно покивал головой, наблюдая за обменом позициями.

Источник: F1Today Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Тото Вольф
Новости. Авто
1 августа 2017, вторник
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