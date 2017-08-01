Ферстаппен рассчитывает на успешные гонки в Бельгии и Сингапуре

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал участие в тестовых заездах в Венгрии, а также рассказал о перспективах следующих гонок.

«В минувший уик-энд мы прогрессировали благодаря обновлениям. Сегодня мы пытались понять, можем ли мы что-то поменять с точки зрения баланса, и у нас есть хорошие идеи.

Также мы попробовали кое-что с точки зрения надёжности, сработало не всё, но на то они и тесты. Что касается следующих этапов, то Монца неподходящий для нас трек, так что еду туда, чтобы поприветствовать фанатов. В Спа зачастую всё проходит нормально. В Сингапуре же мы будем конкурентоспособными, так что я рассчитываю на этот этап", — приводит слова голландца Motorsport Week.