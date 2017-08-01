Хюлькенберг считает, что Магнуссен хочет быть похожим на Ферстаппена

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг высказал озабоченность тем, что после Гран-при Венгрии в прессе и среди фанатов не утихала тема его конфликта с Кевином Магнуссеном. По мнению немца, в Формуле-1 есть более важные темы для обсуждений.

«Хочется, чтобы как можно больше людей говорили о гонке. В современной Формуле-1 перед нами стоят более важные проблемы, чем яйца того, кто хочет быть похожим на Ферстаппена.

Если у меня есть какие-то проблемы, то я иду и говорю о них прямо. Но с Кевином — как с младшим братом. Это та ситуация, когда знаешь, что ему больше нечем защитить себя. Так что воспринимать его замечания с улыбкой на лице достаточно просто", — приводит слова Хюлькенберга Autosport.