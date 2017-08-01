Мазепин: было интересно испытать новую машину, и я доволен

Российский пилот «Форс Индия» по развитию Никита Мазепин прокомментировал участие в тестовых заездах Формулы-1 в Венгрии, отметив удовлетворение от работы в первый день.

«Прошло много времени, с тех пор как я испытывал болид на тестах в Сильверстоуне, и всё это время я ждал возможности вернуться в болид. Это был ещё один отличный опыт, и я получил удовольствие от работы с командой.

Мне было интересно испытать новую машину, и я остался доволен. Утро прошло хорошо, и мне понравилась работа машины. С нетерпением жду завтрашней дневной сессии. Ночью проанализирую, что удалось, изучу планы команды и посмотрю, в чём могу прогрессировать завтра", — приводит слова Мазепина пресс-служба «Форс Индия».