Ферстаппен: у нас были некоторые обновления, и в целом они сработали

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги первого дня тестов в Венгрии, отметив, что новинки на его болиде сработали хорошо.

«Невзирая на то что мы поздно начали, нам удалось многое проверить, и это хорошо. Перед следующим Гран-при всегда хорошо понимать, где ты находишься, что нужно привнести и что изучить. У нас были некоторые обновления, и в целом они сработали и дали нам возможность понять направление наших следующих шагов.

Теперь настало время летней паузы, так что я проведу время с семьёй и друзьями. Мы столько путешествуем, что всегда здорово взять паузу. После этого я буду рад вернуться, особенно в Спа, где, уверен, увижу много голландских фанатов", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».