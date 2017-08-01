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Ферстаппен: у нас были некоторые обновления, и в целом они сработали

1 августа 2017, вторник. 21:44 Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги первого дня тестов в Венгрии, отметив, что новинки на его болиде сработали хорошо.

«Невзирая на то что мы поздно начали, нам удалось многое проверить, и это хорошо. Перед следующим Гран-при всегда хорошо понимать, где ты находишься, что нужно привнести и что изучить. У нас были некоторые обновления, и в целом они сработали и дали нам возможность понять направление наших следующих шагов.

Теперь настало время летней паузы, так что я проведу время с семьёй и друзьями. Мы столько путешествуем, что всегда здорово взять паузу. После этого я буду рад вернуться, особенно в Спа, где, уверен, увижу много голландских фанатов", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Источник: Red Bull Racing Сообщить об ошибке
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Теги
Ред Булл Макс Ферстаппен тесты Формулы-1
Новости. Авто
1 августа 2017, вторник
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