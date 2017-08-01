Маккалоу: выступление Мазепина подтвердило, что он хорошо развивается

Том Маккалоу, главный гоночный инженер «Форс Индия», прокомментировал выступление Никиты Мазепина и Лукаса Ауэра на тестах в Венгрии.

«Это был продуктивный день в условиях очень жаркой погоды. Никита присоединился к команде после сильного выступления в Спа. Болид этого года имеет большие отличия от прошлогодней версии. Управлять новыми машинами гораздо тяжелее, но уверен, что он получил удовольствие от того, какой уровень сцепления они предлагают, и он ждёт завтрашнего дня.

Сегодняшняя сессия — очередной шаг в развитии Никиты согласно нашей программе, которая стартовала 18 месяцев назад. Часы, проведённые на симуляторе, показали, что он хорошо развивается, и его выступление сегодня подтвердило это.

Лукас подготовился очень хорошо. Машина сильно отличается от той, которая есть у него в DTM. Он быстро освоился. Всегда здорово быть частью первого дня пилота в Формуле, и для новичка он показал зрелое вождение. В целом мы под впечатлением от выступления наших пилотов и ждём продолжения завтра", — приводит слова Маккалоу пресс-служба «Форс Индия».