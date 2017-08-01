Ауэр: был шокирован, скорость болида «Форс Индия» невероятна

Пилот DTM и программы развития «Форс Индия» Лукас Ауэр поделился впечатлениями от тестовых заездов в Венгрии, признавшись, что был шокирован скоростью болида Формулы-1.

«Прежде всего хочу сказать спасибо всей команде „Форс Индия“, за то, что сделали это возможным. Это был отличный опыт. Я был шокирован, скорость болида невероятна. Скорость — фантастическая, особенно в поворотах. Я почувствовал уверенность, команда мне дала время, чтобы адаптироваться к машине.

Моим приоритетом было — ничего не повредить. Я всё согласовывал с командой. Болид требует физической подготовки и я почувствовал это. Иногда даже не возможно вздохнуть, но потом привыкаешь и становится легче. Я жду завтрашнего дня и надеюсь, что покажу больше своих умений", — приводит слова Ауэра пресс-служба «Форс Индия».