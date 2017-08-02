Вандорн: после перерыва «Макларен» надеется на ещё один шаг вперёд

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн остался доволен первым днём тестов в Венгрии, отметив, что все новинки сработали хорошо.

«День получился продуктивным, даже невзирая на остановку. Мы попробовали кое-какие новинки, и думаю, что они сработали хорошо. Мы определённо движемся в правильном направлении. Приятно видеть, когда новинки отвечают так, как мы того хотим. Они срабатывают и влияют на нашу скорость.

Конечно, это тесты, и не всё тут имеет значение, но мы собрали много информации, которая поможет нам в дальнейшем. У нас намечена плотная программа в эти два дня, надеюсь, что после перерыва мы покажем прогресс и сделаем ещё один шаг вперёд", — приводит слова бельгийца пресс-служба «Макларена».