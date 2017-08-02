Расселл: рад, что был по скорости близок к Боттасу

Тестовый пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился своими впечатлениями от работы за рулём современного болида Ф-1 в первый день тестов в Венгрии.



«Я остался очень доволен своей скоростью. Я работал с настройками, похожими на те, что использовал Боттас, с точно таким же уровнем топлива. И я закончил день, уступив ему полсекунды.



Это то, чего я ожидал после гоночного уик-энда, в котором он обыграл в квалификации Хэмилтона, потому что он хорошо знает эту трассу и очень быстр на ней.



Как только я оказался на треке, то сразу же почувствовал насколько велик уровень прижимной силы. Это потрясающе. Всего 48 часов назад я гонялся на этой трассе в машине GP3, но в этот день ощущения были совершенно иные.



К счастью, я много работал на симуляторе «Мерседеса», поэтому знал, чего ожидать. Самое большое отличие — это рулевое управление с гидроусилителем в Ф-1. Потенциал тормозной системы также огромен», — цитирует Расселла Fox Sports Asia.