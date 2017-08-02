Квят: многое узнали на тестах, надеюсь, эти знания нам послужат

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги второго дня тестов в Венгрии на трассе «Хунгароринг».

«Послеобеденные тесты прошли хорошо. Мы многое испытали и узнали — теперь будем развивать эти знания. Надеюсь, они послужат нам в будущем. Всегда приятно провести тесты после гоночного уик-энда, чтобы найти ответы, не найденные на тренировках и в квалификации. Теперь мы отправимся на заслуженный отдых, перезарядим батарейки и снова будем пытаться во второй половине сезона», — приводит слова Квята пресс-служба команды.