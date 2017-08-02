Источник: «Торо Россо» может получить раскраску под бренд KFC в 2018 году

По слухам, компания KFC может стать спонсором команды «Торо Россо» в 2018 году. Причиной слухов стало то, что на тестах в Венгрии за «Торо Россо» отработал индонезийский пилот Шон Гелаэль.

Отец Гелаэля, Рикардо, управляет компанией Jangonya Ayam — индонезийским подразделением Kentucky Fried Chicken. Гелаэль произвёл хорошее впечатление на «Торо Россо» и мог бы попасть в команду при спонсорской поддержке. В таком случае ливрея команды будет раскрашена в цвета UFC, считает издание El Confidencial.

В то же время, по данным Blick, шансы Гелаэля на попадание в «Торо Россо» весьма малы.