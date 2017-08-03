Мазепин: сегодня было тяжелее, чем во вторник

Тест-пилот «Форс Индия» Никита Мазепин остался доволен работой во второй день тестов в Венгрии. Россиянин завершил его с девятым результатом.

«Сегодня было тяжелее, так как температура поднялась гораздо выше. Несмотря на это, мы работали, ища наилучшие настойки машины. У нас был запланирован большой заезд, и, думаю, команда получила всю необходимую информацию.

Мы начали с проверки аэродинамики, а потом перешли на длинные отрезки. По ходу дня я чувствовал себя всё более комфортно. Было здорово помочь команде на тестах", — приводит слова Мазепина пресс-служба «Форс Индия».