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Маккалоу: Мазепин сделал новый шаг в программе развития

3 августа 2017, четверг. 00:44 Авто

Главный гоночный инженер «Форс Индия» Том Маккалоу остался доволен работой Никиты Мазепина во второй день тестов.

«Никита впервые ехал на машине нынешнего поколения по трассе, прогретой выше 50 градусов. Сначала он проехал с установленными приборами для замера аэродинамики, а потом занимался оценкой механических разработок для болида.

У него был крепкий темп, и он сделал новый шаг в программе развития. Но красный флаг, к сожалению, испортил ему скоростной отрезок", — приводятся слова Маккалоу в официальном пресс-релизе команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Форс Индия Никита Мазепин тесты Формулы-1
Новости. Авто
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