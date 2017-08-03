Кубица: моё касание стены боксов — один из самых больших курьёзов в Ф-1

Польский гонщик Роберт Кубица прокомментировал эпизод с касанием стены боксов в начале тестового дня в Венгрии, где он впервые сел за руль болида «Рено» 2017 года.



«В начале дня было не так просто, касание стены боксов стало одним из самых больших курьёзов в Ф-1. Честно говоря, я был так сконцентрирован на людях перед моими боксами, что совсем забыл о том, что машины стали длиннее и шире. Это была единственная ошибка, которую я допустил, и это хорошо», — цитирует Кубицу GPUpdate.



На вопрос о том, какие у него теперь планы, поляк ответил: «Единственный мой план сейчас — это вернуться домой. Мне хотелось бы получить другие возможности пилотировать болид, но реальность такова, что я пока ничего не знаю, нам нужно подождать, а там будет видно».