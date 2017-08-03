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Пилоты Ф-1 определились с выбором шин на Гран-при Бельгии

3 августа 2017, четверг. 14:02 Авто

Пилоты Формулы-1 определились с выбором шин на Гран-при Бельгии, который откроет вторую часть сезона после летнего перерыва.

Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен получат на бельгийский этап, который будет проходить с 25 по 27 августа на трассе «Спа-Франкоршам», по семь комплектов «ультрасофта» и по три «суперсофта» и «софта». Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Нико Росберг немного разделились в своём выборе: оба пилота выбрали по шесть комплектов «ультрасофта», однако британец решил взять ещё три «суперсофта» и четыре «софта», тогда как немец взял три «софта» и четыре «суперсофта».

Гонщики «Торо Россо» Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший получат по восемь комплектов «ультасофта», три «суперсофта» и два «софта».

Таблица выбора пилотами шин на Гран-при Бельгии

Таблица выбора пилотами шин на Гран-при Бельгии

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Пирелли Формула-1 Гран-при Бельгии
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