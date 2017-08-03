Пилоты Ф-1 определились с выбором шин на Гран-при Бельгии

Пилоты Формулы-1 определились с выбором шин на Гран-при Бельгии, который откроет вторую часть сезона после летнего перерыва.



Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен получат на бельгийский этап, который будет проходить с 25 по 27 августа на трассе «Спа-Франкоршам», по семь комплектов «ультрасофта» и по три «суперсофта» и «софта». Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Нико Росберг немного разделились в своём выборе: оба пилота выбрали по шесть комплектов «ультрасофта», однако британец решил взять ещё три «суперсофта» и четыре «софта», тогда как немец взял три «софта» и четыре «суперсофта».

Гонщики «Торо Россо» Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший получат по восемь комплектов «ультасофта», три «суперсофта» и два «софта».