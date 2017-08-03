Розенквист: приход «Мерседеса» и «Порше» — последний гвоздь в гроб критикам Ф-E

Пилот Формулы-E Феликс Розенквист считает решение «Мерседеса» и «Порше» выставить свои команды в этой серии достойным ответом её критикам.

«Мы постоянно слышим критику в адрес Формулы-E. Особенно от старшего поколения. „Это не гонки“, бла-бла-бла. А теперь они («Мерседес» и «Порше». — Прим. «Чемпионата») забили последний гвоздь в крышку гроба (этой критики). Теперь многие люди замолчат.

Надо смотреть не только на то, в каком положении чемпионат сейчас. Но и на то, что с ним будет через пять лет. Это главное. Сейчас только начало, и у серии, безусловно, светлое будущее", — цитирует Розенквиста NBC Sports.