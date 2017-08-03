Вассёр: в перспективе «Заубер» должен бороться с «Форс Индия» и «Уильямсом»

Руководитель «Заубера» Фредерик Вассёр определил задачи команды в краткосрочной перспективе. По его словам, речь идёт о том, чтобы суметь конкурировать с пилотами «Форс Индия» и «Уильямса».

«У нас нет амбиций опередить в краткосрочной перспективе „Мерседес“ или „Феррари“. Но мы как можно раньше должны присоединиться к борьбе с „Форс Индия“ и „Уильямсом“. Чтобы мы конкурировали за подиум и сражались за высокие места.

«Заубер» движется в правильном направлении. Нам необходимо сосредоточиться на улучшении нашей инфраструктуры. Перед тем как подписать здесь контракт, я убедился, что наши амбиции соизмеримы с бюджетом", — приводит слова Вассёра Auto Hebdo.