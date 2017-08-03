Скончался мотогонщик Анхель Ньето

Сегодня, 3 августа, скончался легендарный мотогонщик Анхель Ньето. В течение дня приходили новости о ухудшении состояния здоровья 70-летнего испанца, это случилось после попытки врачей вывести его из искусственной комы, в которую он был введён после полученной на прошлой неделе во время катания на квадроцикле травмы головы.

Многократный чемпион мира скончался от отёка головного мозга, сообщает Autosport. Ньето принимал участие в гонках мото Гран-при с 1964 по 1986 год и завоевал 13 титулов в разных категориях.