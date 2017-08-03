Леклер: не пытался произвести впечатление на «Заубер» во время тестов

Лидер общего зачёта Формулы-2, пилот молодёжной программы «Феррари» Шарль Леклер, ставший лучшим в первый день тестовых заездов в Венгрии, сказал, что не пытался произвести впечатление на руководство своей потенциально первой команды в Формуле-1 — «Заубер».

«Я доволен тем, как прошли тесты. Мне нужно пообщаться с инженерами и понять, насколько довольны они, и тогда я буду удовлетворён полностью. Что касается „Заубера“, то, очевидно, что мне нужно впечатлить многих людей, но не это было моей главной целью. Главным было пройти как можно большую дистанцию и сделать работу как можно лучше. Но, конечно, если у меня будет шанс попасть в Формулу-1, я ухвачусь за него обеими руками, хотя пока я сосредоточен на борьбе в Ф-2», — приводит слова монегаска Crash.