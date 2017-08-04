Хюлькенберг: я не сторонник «гало», машины уже безопасны

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал решение о введении системы защиты «гало» в следующем году, рассказал о конфликте с Магнуссеном, а также рассказал о планах команды на вторую половину чемпионата.

«Я не такой уж большой фанат нововведений. На мой взгляд, нет никакой нужды в дополнительной защите головы. Эти машины уже и без того безопасны.

Конфликт с Магнуссеном? Всем хорошо известно, что Магнуссен переходит границы, когда защищает позицию. Я также очень жёсткий в этом плане, но у меня по крайней мере есть предел.

Что касается Гран-при Венгрии в целом, то, конечно, сход меня расстраивает, но наш темп на «Хунгароринге» подтвердил, что обновления, испытанные в «Сильверстоуне», работают. У меня хороший настрой в отношении второй половины сезона. Болид прогрессирует, и наша цель — набрать как можно больше очков», — приводит слова немца Motorionline.