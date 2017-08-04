Роуленд: я второй фаворит после Кубицы в борьбе за место в «Рено»

Пилот Формулы-2 Оливер Роуленд считает себя вторым кандидатом на потенциальное место в «Рено» после Роберта Кубицы.

«У Роберта большая поддержка, и все хотели бы видеть его возвращение в Формулу-1. Поэтому мне трудно бороться за место, пока среди претендентов он.

Что до двух остальных, Николас мой напарник в Ф-2, и нас можно напрямую сравнить. Если бы он побеждал меня, то место должен был бы получить он. А если всё наоборот, то я предпочитаю думать, что место должно достаться мне.

Сироткин выступал в GP2 в прошлом году и стал третьим, но я предпочитаю думать, что выступаю немного лучше. Мы также были напарниками в Мировой серии «Рено» в 2014 году, и тогда я победил его.

У меня не самая большая поддержка в мире, но я считаю себя вторым фаворитом после Роберта. Я уважаю его за прежние достижения, и было бы здорово видеть его возвращение, если бы и я не боролся за это место", — цитирует Роуленда F1i.