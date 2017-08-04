Нил: «Макларен» сделает всё, чтобы Алонсо остался

Операционный директор «Макларена» Джонатан Нил сказал, что команда изо всех сил постарается сохранить Фернандо Алонсо в составе на следующий сезон. Контракт испанца истекает в конце года, он намерен принять решение в сентябре.

«Если говорить о моём личном мнении, то я бы хотел, чтобы Фернандо остался. Мы сделаем всё возможное, чтобы оставить его в команде. Но я понимаю, что у него будет выбор. Он отличный парень, один из лучших пилотов, с каким я когда-либо работал, и я хотел бы, чтобы он остался подольше», — цитирует Нила Autospot.