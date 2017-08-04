Бергер: на тестах Ауэр показал, на что способен

Бывший пилот Формулы-1 и глава DTM Герхард Бергер остался доволен тестами своего племянника Лукаса Ауэра в Ф-1.

Ауэр отработал по половине сессии в оба тестовых дня в Венгрии за «Форс Индия». Во второй день он установил седьмое время. По мнению Бергера, на результаты повлияли разные задачи, которые команды ставили перед пилотами.

«Думаю, Лукас смог показать, на что он способен.

Команды использовали разные стратегии. Например, «Макларен» всё время выпускал Норриса с пустыми баками", — приводит слова Бергера F1i.