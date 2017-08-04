Верляйн: я набрал все пять очков «Заубера». Что ещё я могу сделать?

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн считает, что уже сделал всё возможное, чтобы отстоять место в команде. Ранее появились слухи, что в 2018 году Верляйн уступит место протеже «Феррари», так как спонсоры Маркуса Эрикссона финансируют «Заубер» и с ним команда расставаться не станет.

«Я набрал все пять очков команды, и в квалификациях счёт в борьбе с Эрикссоном 8-2 в мою пользу (на самом деле 7-2 — прим. «Чемпионата»). Что ещё я могу сделать?» — цитирует Верляйна Bild.

Слухи связывали Верляйна с возвращением в DTM, где он с «Мерседесом» стал чемпионом в 2015 году. Однако команда покинет серию в конце сезона-2018.

«Я узнал об этом незадолго до объявления. Ситуация непростая», — отметил Верляйн.

Вариант с выступлением в Формуле-E немец отмёл.

«Мне нравится шум, скорость и топливо. Не могу даже представить выступление в Формуле-E», — сказал он.