Марко не опроверг слухи о переходе «Торо Россо» на моторы «Хонды»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко не стал опровергать слухи о возможном переходе «Торо Россо» на моторы «Хонды» в 2018 году.

«Посмотрим», — ответил Марко на вопрос El Confidencial.

Ранее в «Хонде» признались, что ведут переговоры с несколькими командами Ф-1 после разрыва соглашения на поставку моторов «Зауберу».

Также Марко прокомментировал слухи о планах по переезду «Торо Россо» из Италии в Великобританию.

«Это полная чушь. Зачем бы мы тогда строили превосходную базу в Фаэнце?» — сказал функционер.