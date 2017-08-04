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Марко не опроверг слухи о переходе «Торо Россо» на моторы «Хонды»

4 августа 2017, пятница. 14:40 Авто

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко не стал опровергать слухи о возможном переходе «Торо Россо» на моторы «Хонды» в 2018 году.

«Посмотрим», — ответил Марко на вопрос El Confidencial.

Ранее в «Хонде» признались, что ведут переговоры с несколькими командами Ф-1 после разрыва соглашения на поставку моторов «Зауберу».

Также Марко прокомментировал слухи о планах по переезду «Торо Россо» из Италии в Великобританию.

«Это полная чушь. Зачем бы мы тогда строили превосходную базу в Фаэнце?» — сказал функционер.

Источник: El Confidencial Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Хонда Ф-1 Хельмут Марко
Новости. Авто
4 августа 2017, пятница
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