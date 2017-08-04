Лоу: «Уильямс» не сдаётся в борьбе с «Форс Индия»

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу сказал, что его команда всё ещё намерена побороться с «Форс Индия» за четвёртое место в Кубке конструкторов. Сейчас «Уильямс» отстаёт на 60 очков.

«Мы не сдаёмся в борьбе за четвёртое место. Можем быть очень сильны на некоторых оставшихся этапах. Также мы намерены лучше преобразовывать свою скорость в очки, в чём не преуспели в первой половине сезона. Мы могли выступить гораздо лучше в первой половине и на вторую вернёмся с настроем сделать это», — приводит слова Лоу Crash.