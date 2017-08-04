Хорнер: «Мерседесу» придётся поставить на одну лошадь, и Хэмилтон — их лидер

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что «Мерседесу» придётся отказаться от равенства пилотов в борьбе за чемпионский титул с «Феррари». По мнению Хорнера, немецкая команда сделает ставку на Льюиса Хэмилтона.

«Дилемма „Мерседеса“ в том, что Хэмилтон — их лидирующий пилот. И в какой-то момент ты должен сделать ставку на одну лошадь. В конечном итоге всё сведётся к борьбе двух парней — Хэмилтона и Феттеля. И позиция „Феррари“ насчёт Райкконена гораздо более ясна», — приводит слова Хорнера Autosport.