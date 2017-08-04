Зарко и Довициозо — лучшие на тренировках MotoGP Гран-при Чехии

Жоанн Зарко показал лучшее время на первой тренировке MotoGP Гран-при Чехии. Второй результат у лидера общего зачёта чемпионата Марка Маркеса, тройку лидеров замкнул Хорхе Лоренсо. Пилоты команды Movistar Yamaha Валентино Росси и Маверик Виньялес показали пятый и шестой результаты соответственно.
MotoGP. Гран-при Чехии. Первая тренировка
1. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) 2:05,201
2. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0,039
3. Хорхе Лоренсо (Ducati Team) +0,120
4. Дани Педроса (Repsol Honda Team) +0,245
5. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +0,511
6. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +0,644
7. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) +0,685
8. Эктор Барбера (Reale Avintia Racing) +0,695
9. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) +0,721
10. Йонас Фольгер (Monster Yamaha Tech 3) +0,783.
Во второй тренировке лучшим стал Андреа Довициозо. Второе время показал Йонас Фольгер. Третий результат в активе Данило Петруччи. Действующий чемпион мира Марк Маркес стал десятым. Валентино Росси показал лишь 14-е время, а его партнёр по команде Маверик Виньялес — 11-е.
MotoGP. Гран-при Чехии. Первая тренировка
1. Андреа Довициозо (Ducati Team) — 1:56,332
2. Йонас Фольгер (Monster Yamaha Tech 3) +0,398
3. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) +0,419
4. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) +0,530
5. Эктор Барбера (Reale Avintia Racing) +0,532
6. Скотт Реддинг (Octo Pramac Racing) +0,573
7. Дани Педроса (Repsol Honda Team) +0,601
8. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0,629
9. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) +0,687
10. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0,877
11. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +0,957
...
14. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +1,064.