Зарко и Довициозо — лучшие на тренировках MotoGP Гран-при Чехии

Жоанн Зарко показал лучшее время на первой тренировке MotoGP Гран-при Чехии. Второй результат у лидера общего зачёта чемпионата Марка Маркеса, тройку лидеров замкнул Хорхе Лоренсо. Пилоты команды Movistar Yamaha Валентино Росси и Маверик Виньялес показали пятый и шестой результаты соответственно.

MotoGP. Гран-при Чехии. Первая тренировка

1. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) 2:05,201

2. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0,039

3. Хорхе Лоренсо (Ducati Team) +0,120

4. Дани Педроса (Repsol Honda Team) +0,245

5. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +0,511

6. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +0,644

7. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) +0,685

8. Эктор Барбера (Reale Avintia Racing) +0,695

9. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) +0,721

10. Йонас Фольгер (Monster Yamaha Tech 3) +0,783.

Во второй тренировке лучшим стал Андреа Довициозо. Второе время показал Йонас Фольгер. Третий результат в активе Данило Петруччи. Действующий чемпион мира Марк Маркес стал десятым. Валентино Росси показал лишь 14-е время, а его партнёр по команде Маверик Виньялес — 11-е.

MotoGP. Гран-при Чехии. Первая тренировка

1. Андреа Довициозо (Ducati Team) — 1:56,332

2. Йонас Фольгер (Monster Yamaha Tech 3) +0,398

3. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) +0,419

4. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) +0,530

5. Эктор Барбера (Reale Avintia Racing) +0,532

6. Скотт Реддинг (Octo Pramac Racing) +0,573

7. Дани Педроса (Repsol Honda Team) +0,601

8. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0,629

9. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) +0,687

10. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0,877

11. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) +0,957

...

14. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +1,064.