Алонсо: подумаю о своём будущем во время перерыва

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо признался, что во время летнего перерыва подумает о своей карьере и о том, где он будет выступать в следующем году.

«Конечно, я подумаю о своём будущем во время летнего перерыва. Как я говорил раньше, в сентябре-октябре я приму окончательное решение о том, что я буду делать в следующем году. Я думаю, что нахожусь в топе, и хочу выигрывать. Так что давайте надеяться, что всё сложится хорошо и мы найдём решение, которое устроит все стороны», — приводит слова Алонсо F1Today.