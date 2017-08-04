Лукьянюк попал в аварию на Ралли Польши ERC

Российский гонщик Алексей Лукьянюк и его партнёр по экипажу Алексей Арнаутов впервые вернулись в ERC после аварии, случившейся с ними в мае. Тогда во время тренировки перед третьим этапом чемпионата России Лукьянюк получил многочисленные переломы, в том числе костей таза и крестцовых позвонков, а также повредил лёгкое.

Возвращение случилось на ERC Ралли Польши, но оказалось неудачным. Уже во время прохождения второго спецучастка российский экипаж попал в серьёзную аварию и разбил машину. Сами гонщики не пострадали, однако сегодня уже не сумели продолжить выступление. Тем не менее не исключено, что команда успеет восстановить машину и вернётся на Ралли Польши завтра.