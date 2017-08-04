Хюлькенберг: «гало» испортит внешний вид болида

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг раскритиковал систему защиты «гало», которая станет использоваться на болидах со следующего сезона.

«Никогда не поддерживал введение „гало“ или других систем защиты. Это защитит в одном случае из миллионов. Не думаю, что в таких системах есть особенная необходимость. Кроме того, „гало“ очень сильно испортит внешний вид болида», — приводит слова Хюлькенберга F1i.

Ранее стало известно, что из официального видео Формулы-1 о «гало» были вырезаны критические высказывания Хюлькенберга в адрес данной системы защиты.