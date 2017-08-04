Лукьянюк: машина слишком повреждена, сможем потренироваться на Ралли Барум

Российский гонщик Алексей Лукьянюк, выступающий в ралли ERC, прокомментировал сход на этапе в Польше, заявив, что машина получила слишком сильные повреждения, которые не позволят российскому экипажу Лукьянюк/Арнаутов продолжить борьбу завтра.

«У меня было ощущение полного единения с автомобилем и какого-то волшебного контроля, к сожалению, нас подкосила ошибка в стенограмме – слишком «смело» был записан поворот. Мы до этого проехали около 45 километров, у меня почти идеально всё попадало, поэтому была очень высокая степень уверенности в своих силах и в автомобиле. Я «раскатился».



В одном правом повороте я слишком рано начал заходить внутрь, полагая, что он более быстрый, что соответствовало моей записи, но оказалось, что он чуть-чуть круче, и мы на выходе вылетели на внешнюю сторону в канаву, в которой метров через 20-30 оказалась земляная кочка. На ней нас подкинуло вверх, и мы много раз кувыркались по дороге. Сами в порядке, пару ушибов и ссадин я не считаю.

Как обычно, дорогой урок, но скорость есть – это главное, и уверенность есть — я снова хочу за руль. И если бы была возможность поехать по Ралли 2, я бы обязательно это сделал, но машина слишком сильно повреждена, и теперь уже только на Ралли Барум мы сможем потренироваться.



Я приношу извинения всем, кто за нас болеет и переживает. Ребят, это ралли, так бывает. Лучше выиграть пару СУ и сойти, чем плестись пятым-десятым", — заявил Лукьянюк на своём официальном сайте.