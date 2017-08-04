Хорнер: ожидаю, что скорость «Ред Булл» продолжит расти

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что ожидает продолжения прогресса команды и во второй половине сезона.

«Я ожидаю, что наша скорость продолжит расти по ходу сезона и дальше. Команда работает очень хорошо. У нас есть представление о нашей скорости, надеюсь, что некоторые обновления помогут стать сильнее и мы будем расти вплоть до финальной гонки сезона в Абу-Даби.

Между нами и ведущими командами большой разрыв, но в оставшихся гонках у нас будут возможности, и мы будем делать всё, чтобы достичь максимума. В целом сейчас мы находимся там, где и ожидали, но мы работаем над тем, чтобы продвинуться дальше", — приводит слова Хорнера официальный сайт «Ред Булл».