Вольф — о контракте Боттаса: перерыв — хорошее время для переговоров

Глава «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, что планирует разобраться с контрактом пилота команды Валттери Боттаса до завершения чемпионата, а в идеале это надо было бы сделать во время летнего перерыва.

«Летний перерыв — хорошее время для переговоров и размышлений. У нас было хорошее общение с Валттери ещё до этапа в Венгрии. Очевидно, что на завершающие гонки чемпионата, которые состоятся в Азии, я хочу отправиться с готовым решением», — приводит слова Вольфа Crash.

Валттери Боттас проводит первый сезон в составе «Мерседеса», на летний перерыв финн ушёл, занимая третье место в общем зачёте чемпионата мира.