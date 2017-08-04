Вильнёв: Роуленд и Маркелов напомнили о борьбе Шумахера и Баррикелло

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал эпизод гонки Формулы-2 на этапе в Венгрии с участием Артёма Маркелова и Оливера Роуленда. По словам канадца, это противостояние заставило его вспомнить Гран-при Венгрии Формулы-1 2010 года, когда борьба между Михаэлем Шумахером и Рубенсом Баррикелло едва не стоила бразильцу вылета.

«Да, борьба Маркелова и Роуленда, безусловно, напомнила противостояние Баррикелло и Шумахера. Почему в этот раз не было наказания? Ведь ФИА нам снова и снова говорит о безопасности. Но в таких ситуациях, когда хуже уже и не сделаешь, они не предпринимают ничего. Они упустили возможность показать пример для других. Позже эти же пилоты будут так ездить и в Формуле-1», — приводит слова канадца Motorsport-magazin.

В минувшие выходные первая гонка Формулы-2 ознаменовалась драматичным финишем. Маркелов попытался пройти Роуленда на финальном круге, но был вытолкнут пилотом DAMS на обочину, где потерял управление болидом и сошёл с дистанции.