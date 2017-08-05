«Хонда»: летний перерыв — возможность перевести дух после тяжёлой части сезона

Главный инженер «Хонды», поставщика моторов и партнёра «Макларена», Сатоси Накамура надеется на улучшение конкурентоспособности двигателей японского производителя после летнего перерыва в Ф-1.



«Теперь мы отправляемся на летний перерыв. Есть шанс перевести дыхание и перезарядить батареи после первой тяжёлой половины сезона, прежде чем мы перейдём на более высокую передачу в оставшейся части сезона.



После позитивной гонки и тестов в Венгрии мы с нетерпением ждём возможности вернуться на «Спа-Франкорршам», чтобы показать там конкурентоспособный темп», — цитирует Накамуру Crash.