Хэмилтон: для меня важно выиграть чемпионат правильно

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что для него важно выиграть чемпионат честно. В Венгрии Льюис перед финишем, сдержав обещание, вернул позицию напарнику Валттери Боттасу, который ранее пропустил его, чтобы он мог попытаться навязать борьбу «Феррари».



«Я не знаю, аукнется ли мне это, но я в начале года сказал, что хочу выиграть чемпионат правильно. Думаю, что в Венгрии я поступил правильно. Это некая серая область, потому что если бы между нами было две секунды, то это было бы проще, но нас отделяли семь секунд, и команда оказалась в тяжёлом положении.



Но я думаю, что это действительно демонстрирует, что я держу своё слово, а также то, что я являюсь командным игроком», — цитирует Хэмилтона ESPN.