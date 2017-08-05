В MotoGP почтили память Анхеля Ньето

Организаторы MotoGP почтил память легендарного испанского гонщика Анхеля Ньето, выпустив посвящённый ему видеоролик.



Ньето скончался 3 августа в возрасте 70 лет из-за отёка головного мозга в больнице, куда он угодил после серьёзной аварии, случившейся во время катания на квадроцикле. Осложнения в состоянии Ньето возникли, когда медики попытались вывести его из состояния медикаментозной комы.

Ньето принимал участие в гонках мото Гран-при с 1964 по 1986 год и завоевал 13 титулов в разных категориях.

Видеоролик доступен на официальном канале MotoGP на Youtube.