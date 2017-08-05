Вандорн: цель «Макларена» — стать четвёртой по силе командой

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн поделился своим мнением о том, какой должна быть цель команды на остаток сезона.



«Я думаю, что мы должны быть четвёртой по силе командой на регулярной основе, но борьба в середине пелотона очень плотная. Мы определённо улучшаемся с каждой гонкой и находим что-то новое, чтобы чувствовать себя комфортнее и конкурентоспособнее.



В каждый уик-энд мы видим, как небольшие детали оказывают своё влияние на то, как вы квалифицируетесь или проводите гонки. Нам просто нужно продолжать двигаться в верном направлении. Надеюсь, мы сможем продемонстрировать дальнейшие улучшения в оставшейся части сезона», — цитирует Вандорна ESPN.