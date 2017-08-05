Риккардо: гонка в Баку — самая любимая в этом сезоне

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо заявил, что в этом сезоне его любимой гонкой стал Гран-при Азербайджана, добавив, что дело даже не в итоговом результате (победа Риккардо, ставшая для «Ред Булл» единственной в первой половине сезона. — Прим. «Чемпионата»).

«Продолжаю думать о гонке в Баку. Это и правда было удивительно. Независимо от её результата, она была бы моей любимой в этом сезоне, потому что она была по-настоящему сумасшедшей. Да, у меня были неплохие этапы в Австрии и Монако, но этап в Азербайджане уникальный», — приводит слова Риккардо Motorionline.