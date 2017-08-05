Буэми: ни у одного чемпионата нет столь светлого будущего, как у Формулы-E

Чемпион Формулы-E 2016 года и вице-чемпион сезона-2017 Себастьен Буэми поделился мыслями о перспективах чемпионата электрокаров и выразил уверенность, что перед этой серией открыты огромные перспективы.

«Новость о приходе в серию „Мерседеса“ и „Порше“ — потрясающая. Очевидно, что они придут в шестом сезоне, и нам нужно пройти четвёртый и пятый, но, думаю, ни у одного чемпионата в автоспорте нет столь светлого будущего, как у Формулы-E.

Как пилот, стоявший у истоков чемпионата, могу сказать, что это демонстрирует то, что всё это время мы двигались в верном направлении. Даже пару лет назад я не мог представить, что все захотят стать частью этого", — приводит слова Буэми F1Today.