Маркес: частные тесты очень помогли завоевать поул

Действующий чемпион мира MotoGP, пилот «Хонды» Марк Маркес прокомментировал победу в квалификации Гран-при Чехии, отметив, что одним из факторов, способствовавших успеху, стали частные тесты, проведённые командой на автодроме в Брно.

«Конечно, частные тесты очень помогли, особенно на этой трассе. Потому как в прошлом у меня были проблемы на этом автодроме, которые я связывал со стилем вождения. В этот уик-энд я чувствую себя комфортно, мы очень прогрессировали во время тестов.

В любых погодных условиях чувствовал себя сильным, и я очень этим доволен, так как это неудобная для меня трасса. Но на этот раз я чувствую, что готов сражаться за победу в гонке», — приводит слова Маркеса Motorsport.