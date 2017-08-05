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Маркес: частные тесты очень помогли завоевать поул

5 августа 2017, суббота. 20:54 Авто

Действующий чемпион мира MotoGP, пилот «Хонды» Марк Маркес прокомментировал победу в квалификации Гран-при Чехии, отметив, что одним из факторов, способствовавших успеху, стали частные тесты, проведённые командой на автодроме в Брно.

«Конечно, частные тесты очень помогли, особенно на этой трассе. Потому как в прошлом у меня были проблемы на этом автодроме, которые я связывал со стилем вождения. В этот уик-энд я чувствую себя комфортно, мы очень прогрессировали во время тестов.

В любых погодных условиях чувствовал себя сильным, и я очень этим доволен, так как это неудобная для меня трасса. Но на этот раз я чувствую, что готов сражаться за победу в гонке», — приводит слова Маркеса Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Марк Маркес MotoGP
Новости. Авто
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