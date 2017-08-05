Хорнер хочет большего прогресса от двигателя «Рено»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что лишь недостаточная мощность двигателя мешает команде конкурировать с «Мерседесом» и «Феррари».

«В условиях гонки машина становится всё сильнее и сильнее, что вы могли видеть на примере Гран-при Венгрии. Если бы могли немного прибавить в работе двигателя. В первых двух сегментах квалификации Макс показывал отличный результат, но нам нужен прогресс от двигателя, если мы хотим конкурировать с лидерами в третьем сегменте.

Вам лучше поговорить с «Рено», чтобы понять их мысли относительно работы двигателя. Что касается этапа в Бельгии, надеюсь, мы там будем убедительны. Особенно в воскресенье. Я уже вижу, как в субботу мы будем бороться за пятое и шестое место, а в воскресенье мы будем лучше. Что можно сказать о Спа, так это то, что там есть где обгонять", — приводит слова Хорнера F1i.