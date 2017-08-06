Кратчлоу выступил в квалификации Гран-при Чехии, проигнорировав запрет врачей

Пилот команды LCR Honda Кэл Кратчлоу, занявший пятое место в квалификации MotoGP Гран-при Чехии, выступал на ней, невзирая на запреты врачей. Медики рекомендовали британцу воздержаться от выступлений в связи с травмой спины, которую он получил в результате падения на третьей тренировке.

«Я уважаю доктора Шарте и всех других врачей клиники, но решение принимал я, и именно потому они так разозлились. Я пилот, и я хочу выступать. Сейчас мне необходимо вернуться в госпиталь, так как они подозревают проблемы с позвонком», — приводит слова Кратчлоу Autosport.

Позже поступила информация, что травма пилота не слишком серьёзна, и он будет допущен к гонке Гран-при Чехии.

Добавим, что после девяти этапов чемпионата Кратчлоу занимает 10-е место в общем зачёте чемпионата, имея в активе 64 очка.