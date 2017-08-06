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Росси доволен тем, что будет стартовать из первого ряда

6 августа 2017, воскресенье. 10:59 Авто

Пилот «Ямахи» Валентино Росси рассказал о сложностях в квалификации Гран-при Чехии, по итогам которой показал второе время.

«Квалификация была сложной, потому что мы не нашли хороших настроек, и я не мог заставить мотоцикл поворачивать так, как хотел. У нас есть время для того, чтобы проанализировать собранную за день информацию и попытаться подготовить другие настройки к воскресной разминке. Думаю, я смогу сделать некоторые шаги вперёд в гонке. Мой гоночный темп неплох, но нам в любом случае нужно улучшиться.

Я знал, что у меня хороший потенциал, и во второй части квалификации я был в хорошем положении, с чистой трассой передо мной. И я хорошо ехал. Я мог атаковать, не допуская ошибок. Очень жаль, что я не смог взять поул, потому что мы были очень близки. Но второе место — хороший результат, а первый ряд — хорошее место для старта», — цитирует Росси Motorcyclenews.

Источник: Motorcyclenews Сообщить об ошибке
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Валентино Росси MotoGP
Новости. Авто
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