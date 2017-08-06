«Феррари»: «гало» окажет влияние на поведение задней части болида

Технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто отметил, что защита кокпита «гало», которая будет внедрена с 2018 года, непременно окажет своё влияние на аэродинамику машины.



«Это довольно позднее решение, но тем не менее из соображений безопасности важно, чтобы все усердно поработали над этим. Это окажет своё влияние с точки зрения структуры шасси. Нам нужно гарантировать, что мы хорошо внедрим его в структуру шасси, а само шасси сможет сопротивляться нагрузкам, требуемым регламентом.



С точки зрения аэродинамики это может повлиять на заднюю часть автомобиля, и это необходимо учитывать при проектировании машины», — цитирует Бинотто ESPN.