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Перес надеется продлить контракт с «Форс Индия» до Гран-при Бельгии

6 августа 2017, воскресенье. 14:57 Авто

Мексиканский гонщик Серхио Перес выразил надежду на продление контракта с «Форс Индия» в течение летнего перерыва.

«Что касается моего будущего, то я надеюсь, что как только приеду на следующую гонку после летнего перерыва, у меня будет новый контракт. Это было бы здорово. Но никогда не знаешь, что произойдёт.

Я думаю, что команда продвигается вперёд с каждым годом. Хотя в прошлом году мы достигли той же позиции, на которой находимся сейчас — четвёртого места. Однако я думаю, что мы укрепились на этом четвёртом месте», — приводит слова Переса Readmotorsport.

Источник: Read Motorsport Сообщить об ошибке
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Теги
Форс Индия Серхио Перес контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
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